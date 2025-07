Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura riguarda la situazione nella Striscia di Gaza, con le condizioni drammatiche in cui vive la popolazione palestinese, i negoziati per arrivare a un cessate il fuoco da cui si sono ritirati ieri Stati Uniti e Israele per le richieste di Hamas giudicate eccessive, l’annuncio del presidente francese Macron che la Francia riconoscerà lo stato di Palestina, e le parole di un ministro israeliano sull’annessione di Gaza da parte di Israele. La Stampa apre invece sui costi dei centri per persone migranti costruiti dall’Italia in Albania, il Giornale, il Fatto, la Verità e Libero si occupano delle inchieste giudiziarie che riguardano il sindaco di Milano Sala e il parlamentare europeo del Partito Democratico Ricci, il Resto del Carlino della trattativa sui dazi fra Stati Uniti e Unione Europea, mentre il Sole 24 Ore apre sulla previsione dell’Ocse sugli effetti sul mondo del lavoro del calo demografico in Italia nei prossimi anni.