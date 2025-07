Starlink sta avendo problemi di connessione in tutto il mondo

Dalla sera di giovedì 24 luglio, intorno alle 21:30 ora italiana, migliaia di utenti di Starlink – il servizio di telecomunicazione satellitare di Elon Musk – hanno iniziato a segnalare problemi di connessione. La compagnia ha detto che è in corso un’interruzione di rete, e che sta lavorando per risolverla.

Secondo i dati di Down Detector, sito che raccoglie in tempo reale le segnalazioni degli utenti, intorno alle 22:18 italiane sono stati registrate 25.767 segnalazioni di malfunzionamento. Si tratta della prima grande interruzione del 2025 per Starlink. Non è ancora chiaro se siano coinvolti anche altri servizi collegati, come T-Satellite. In un messaggio su Telegram l’esercito ucraino, che dipende da Starlink per le comunicazioni, ha scritto che il servizio non funziona in tutte le aree in cui opera.