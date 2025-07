Sono in vendita oggi i biglietti del “Sicilia Express” estivo, il treno speciale per la Sicilia durante le feste

In vista delle vacanze estive è stato riproposto il “Sicilia Express”, il treno speciale che collega il Nord e il Centro Italia a Palermo e Siracusa durante le feste. I biglietti sono in vendita dalle 14:30 di oggi (sulla app e sul sito di Trenitalia, nelle biglietterie e nelle agenzie convenzionate): erano stati esauriti nel giro di un’ora nelle due sperimentazioni precedenti, la scorsa Pasqua e per il Natale del 2024. Il viaggio di andata parte da Torino il 30 luglio; quello di ritorno è il 23 agosto.

Il treno ferma nelle stazioni di Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Salerno e Messina: da lì poi una parte va a Siracusa e l’altra a Palermo. Il prezzo dei biglietti parte da 29,90 euro. L’obiettivo di questa iniziativa della Regione Sicilia è offrire alle persone che vivono fuori dall’isola una soluzione più economica e meno inquinante degli aerei per tornare a casa, ma per molti non risolve il problema dei prezzi alti dei voli, visto il numero limitato di posti e l’estemporaneità dell’iniziativa.

