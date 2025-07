Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte si occupa della trattativa sui dazi fra Unione Europea e Stati Uniti, che sembra essere vicina a un accordo per dazi reciproci del 15% (che però deve avere ancora l’approvazione del presidente statunitense Trump). Qualche giornale titola invece sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle morti per fame per la scarsità di aiuti alimentari alla popolazione, altri si occupano dell’indagine sull’urbanistica a Milano e di quella nella quale è indagato il candidato alla presidenza della regione Marche Ricci, e delle conseguenze sull’alleanza elettorale fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La Stampa apre sui dati delle richieste sul fine vita arrivate nell’ultimo anno all’associazione Luca Coscioni, mentre i giornali sportivi seguono le trattative del calciomercato.