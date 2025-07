L’europarlamentare del PD Matteo Ricci è indagato per presunte irregolarità negli affidamenti pubblici quando era sindaco di Pesaro

Matteo Ricci, parlamentare europeo del Partito Democratico e candidato a presidente della regione Marche alle prossime elezioni, è indagato in un’inchiesta per presunte irregolarità nel sistema degli affidamenti del comune di Pesaro che si sarebbero verificate quando era sindaco. L’inchiesta riguarda alcuni fondi pari a più di 500mila euro assegnati dal comune durante la scorsa legislatura a due associazioni in particolare per vari interventi e opere tra cui un murale dedicato a Liliana Segre e l’installazione di un casco gigante in onore di Valentino Rossi: affidamenti diretti e senza gara da cui anche Ricci, come ha spiegato lui stesso in un video, non avrebbe ricevuto un’utilità patrimoniale, ma «consenso politico». Ricci si è dichiarato «estraneo ai fatti».