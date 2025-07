La notizia sulla quale apre la maggior parte dei giornali di oggi è l’approvazione al Senato del disegno di legge sulla separazione delle carriere nella magistratura fra funzione giudicante e requirente, che dovrà essere approvato nuovamente da Camera e Senato per entrare in vigore. Qualche giornale si occupa invece della situazione nella Striscia di Gaza, dove continuano le stragi durante la distribuzione degli aiuti e le morti per fame fra la popolazione, mentre Libero e la Verità aprono sull’avviso di garanzia ricevuto da Matteo Ricci, parlamentare europeo del Partito Democratico e candidato a presidente della regione Marche, per un’inchiesta su presunte irregolarità compiute quando era sindaco di Pesaro.