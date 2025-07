Fabio Vitale sarà il nuovo direttore di Sky TG24

Dal 15 settembre il giornalista Fabio Vitale diventerà direttore del canale televisivo all news Sky TG24, in sostituzione di Giuseppe De Bellis, che è stato promosso a vicepresidente per lo sport, le notizie e l’intrattenimento di Sky Italia.

Vitale ha 39 anni ed è nato a Catania. Da giovane collaborò con varie testate locali e con il Giornale di Sicilia, e nel 2007 iniziò a lavorare a Sky TG24. Inizialmente fece l’inviato dalla Sicilia, poi dal 2010 iniziò a condurre le edizioni del mattino del telegiornale. In anni più recenti ha condotto soprattutto programmi di dibattito e approfondimento politico, ed è diventato uno dei capiredattori (le persone che in una redazione coordinano il lavoro di tutte le altre). Da meno di un anno era il capo del cosiddetto ufficio centrale, cioè a capo di tutti i capiredattori di Sky TG24.