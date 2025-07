Un 21enne italiano che si era arruolato come volontario nell’esercito ucraino è stato ucciso da un bombardamento russo

Artiom Naliato, un 21enne italiano che si era arruolato come volontario per combattere con l’esercito ucraino, è stato ucciso lunedì da un bombardamento russo mentre si trovava nella mensa di un centro di addestramento in Ucraina, vicino a Kiev. Naliato era nato in Ucraina, ma da bambino era stato adottato da una famiglia italiana ed aveva vissuto a Tribano e Conselve, in provincia di Padova. Si trovava in Ucraina dal primo giugno, e si era arruolato nella Legione internazionale di difesa territoriale dell’Ucraina, un’unità composta da persone con cittadinanza straniera.