È morto a 64 anni l’ex calciatore della Fiorentina e del Perugia Celeste Pin

È morto a 64 anni l’ex calciatore Celeste Pin, che giocò come difensore nel Perugia, nella Fiorentina, nel Verona e nel Siena fra il 1979 e il 1996. Pin è stato trovato morto in casa sua a Firenze: sono intervenuti soccorritori e la polizia, che sta cercando di ricostruire le cause della sua morte.

Pin nacque nel 1961 a Colle Umberto, in Veneto. Esordì come calciatore professionista nel Perugia, squadra al tempo molto forte. Nel 1982 passò alla Fiorentina, dove rimase fino al 1991 e arrivò anche in finale di Coppa UEFA (quella che oggi si chiama Europa League) nel 1990, perdendo contro la Juventus. Nel 1991 andò al Verona, e nel 1995 al Siena, dove concluse la sua carriera l’anno dopo. In seguito fra le altre cose insegnò anche in diverse scuole di calcio giovanili a Firenze.