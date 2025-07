La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alla discussione in Consiglio comunale a Milano sull’inchiesta sull’urbanistica, durante la quale il sindaco Sala, indagato dalla procura, ha difeso la sua azione e ha detto, con una frase riportata in molti dei titoli, di avere le “mani pulite”; l’assessore alla Rigenerazione urbana Tancredi, per il quale è stato richiesto l’arresto, ha annunciato le sue dimissioni. Qualche giornale apre invece sulla situazione nella Striscia di Gaza, dove l’esercito israeliano ha iniziato l’attacco di terra alla città di Deir al Balah.