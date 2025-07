In Corea del Sud almeno 18 persone sono morte a causa delle alluvioni e delle frane degli ultimi giorni

Le piogge torrenziali che ci sono state negli ultimi giorni in Corea del Sud hanno causato alluvioni, frane e la morte di almeno 18 persone, secondo un conteggio diffuso lunedì dal ministero dell’Interno del paese. Altre 9 persone sono attualmente disperse. La zona più interessata dalle alluvioni è quella di Gapyeong, circa 60 chilometri a nord-est di Seul, dove domenica sono stati registrati 173 millimetri di pioggia in 17 ore: questo valore ha superato il precedente record per quantità di precipitazioni in un solo giorno in tutto il paese, che risaliva al settembre del 1998 ed era di 153,6 millimetri.