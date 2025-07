Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in via del Mandrione a Roma, nel quartiere Tuscolano

Domenica sera i resti di una donna in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati sul lato di una strada nella periferia sud-est di Roma, nel quartiere Tuscolano. Il cadavere è stato trovato da un uomo che stava passeggiando col proprio cane in via del Mandrione, intorno alle 19:30. Secondo le prime analisi degli investigatori, la donna potrebbe essere morta due settimane fa, e sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Non si sa di più per ora, e sono in corso le indagini per identificarla.