Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul ricorso in Cassazione della procura di Palermo contro l’assoluzione del leader della Lega Salvini per la vicenda delle persone migranti bloccate sulla nave della ong Open Arms, e sulle reazioni politiche alla decisione, altri si occupano dell’indagine sull’urbanistica a Milano, altri ancora aprono sulla telefonata fra il primo ministro israeliano Netanyahu e papa Leone XIV dopo l’attacco israeliano di giovedì alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza.