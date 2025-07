La compagnia di navigazione Msc venderà la sua quota di Moby

La compagnia di navigazione Msc, la più grande al mondo, si è impegnata a vendere entro l’anno la sua partecipazione nella società Moby, di cui ha il 49 per cento. Msc era entrata in Moby nel 2022 alla fine di una lunga e complessa vicenda giudiziaria con l’obiettivo di salvarla, coprendo almeno in parte i debiti accumulati negli anni da Moby. In merito a quell’operazione lo scorso anno l’autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) aveva avviato un’istruttoria per condotta anticoncorrenziale. L’indagine aveva evidenziato il rischio di un possibile monopolio dei collegamenti tra Genova, la Sardegna e la Sicilia, gestiti da Moby e da Grandi Navi Veloci, una società a sua volta controllata da Msc.

Nel dicembre del 2023 Msc aveva messo 243 milioni di euro per chiudere il concordato preventivo, cioè il piano per salvare Moby. Una delle ipotesi è che Msc ceda almeno una parte dei suoi crediti a una società terza.