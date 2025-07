L’inchiesta sull’urbanistica a Milano è la notizia su cui apre la maggior parte dei giornali di oggi: dopo le richieste di arresto di mercoledì per sei persone, fra cui l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana, ieri si è saputo che gli indagati sono 74, compreso il sindaco Sala che riferirà sulla vicenda lunedì in Consiglio comunale. L’altra notizia principale, in apertura su qualche giornale, è il bombardamento israeliano sulla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, l’unica chiesa cattolica nella Striscia di Gaza, nel quale sono morte tre persone.