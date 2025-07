L’ex presidente del ChievoVerona Luca Campedelli è stato condannato a due anni per il caso delle plusvalenze fittizie

Il tribunale di Forlì ha condannato in primo grado a due anni di reclusione l’ex presidente del ChievoVerona Luca Campedelli per aver contabilizzato nei bilanci della società delle plusvalenze fittizie, cioè per aver registrato un patrimonio netto superiore a quello esistente attraverso una compravendita di giocatori delle giovanili col Cesena. Senza queste plusvalenze fittizie (create cioè per fini contabili, slegati dall’effettivo valore di mercato dei giocatori) la società non avrebbe soddisfatto i requisiti per l’iscrizione ai campionati 2015/16, 2016/17 e 2017/18. La condanna si riferisce ai bilanci della stagione del 2017/2018. Per il caso delle plusvalenze fittizie la squadra aveva ricevuto una penalizzazione nella sua ultima stagione in Serie A, quella 2018/2019. Per il caso è indagato anche il presidente del Cesena, Giorgio Lugaresi.

