Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata all’indagine della procura di Milano sull’urbanistica in città, per la quale ieri sono stati chiesti gli arresti di sei persone fra cui l’assessore alla Rigenerazione urbana del comune di Milano, e nella quale è indagato anche il sindaco Sala per falso. Qualche giornale si occupa invece del bombardamento israeliano sulla capitale della Siria Damasco, altri titolano sul bilancio pluriennale dell’Unione Europea presentato ieri dalla Commissione Europea. I giornali sportivi, oltre alle notizie consuete in questo periodo sul calciomercato, celebrano la qualificazione dell’Italia alle semifinali degli Europei femminili di calcio in corso in Svizzera.