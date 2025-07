È morta a 87 anni Connie Francis, una delle più famose cantanti americane tra gli anni Cinquanta e Sessanta

Connie Francis, cantante statunitense che tra gli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta dominò le classifiche con canzoni come “Stupid Cupid” e “Who’s Sorry Now?”, è morta a 87 anni. Fu una delle interpreti femminili più famose dei primi anni del rock’n’roll, vendette decine di milioni di dischi, partecipò per due volte al Festival di Sanremo ed è ricordata anche per essere stata la prima donna in cima alla classifica Billboard Hot 100, la più importante dell’industria discografica statunitense, con “Everybody’s Somebody’s Fool” del 1960. Più di recente la sua canzone “Pretty Little Baby” ha avuto una nuova popolarità grazie a TikTok.

Francis era nata nel 1937 a Newark, in New Jersey, da una famiglia originaria di Reggio Calabria: il suo vero nome era infatti Concetta Rosa Maria Franconero. Crebbe in un quartiere con una forte presenza ebraica, motivo per cui imparò lo yiddish, lingua in cui registrò anche delle canzoni. Pubblicò le prime canzoni negli anni Cinquanta, ma all’inizio non le andò molto bene. In quella che doveva essere la sua ultima registrazione con la MGM prima della risoluzione del contratto però cantò una cover di “Who’s Sorry Now?”, una canzone del 1923: ebbe un enorme successo, che lanciò la sua carriera.

Dopo alcuni anni in cui si rivolgeva soprattutto ai giovani e al nascente mercato del rock’n’roll, Francis iniziò a dedicarsi a un repertorio più pop e di jazz di facile ascolto. Negli anni Sessanta la sua popolarità si estese anche fuori dagli Stati Uniti, e nel 1965 partecipò al Festival di Sanremo, cantando “Ho bisogno di vederti” insieme a Gigliola Cinquetti. Ci tornò anche nel 1967 per cantare “Canta ragazzina” insieme a Bobby Solo.

Nel 1974, mentre era per un concerto a Jericho, New York, fu violentata da un uomo che non fu mai identificato. Negli anni successivi soffrì di depressione e di altri problemi psichiatrici legati a quel trauma. Di recente aveva avuto dei problemi di salute che aveva attribuito a una frattura al bacino.