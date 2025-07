La maggior parte dei giornali di oggi apre sulla trattativa fra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi e sulle parole del presidente degli Stati Uniti Trump sulle forniture di armi all’Ucraina e sulla possibilità di utilizzarle per colpire obiettivi in Russia. Qualche giornale titola invece sul bilancio pluriennale dell’Unione Europea che sarà presentato oggi dalla Commissione Europea, il Giornale apre sulla polemica per la partecipazione del direttore d’orchestra russo Gergiev a un concerto a Caserta finanziato dalla regione Campania, il Manifesto si occupa della crescita del prodotto interno lordo cinese, e Avvenire della situazione nella Striscia di Gaza.