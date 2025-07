Il palco principale del Tomorrowland, un popolare festival di musica elettronica in Belgio, è stato gravemente danneggiato da un incendio

Lunedì il palco principale del Tomorrowland, un famoso festival di musica elettronica che si svolge ogni anno a Boom, in Belgio, è stato gravemente danneggiato da un incendio, a due giorni dall’inizio dell’evento. Gli organizzatori hanno fatto sapere che non ci sono feriti. Le cause non sono ancora chiare, e l’incendio non è stato ancora completamente contenuto: i vigili del fuoco sono sul posto. Nei video pubblicati sui social si vedono fiamme e un’alta colonna di fumo alzarsi dal palco.

Il festival, a cui parteciperanno 400mila persone, inizierà comunque venerdì come previsto, mentre il campeggio del festival, che ospita migliaia di spettatori, aprirà giovedì. Ai residenti della zona è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse.