La sede del tribunale di Venezia è stata chiusa perché manca l’acqua e non vanno né l’aria condizionata né il sistema antincendio

Dalle 11 di martedì la sede del tribunale di Venezia è chiusa perché nell’edificio manca l’acqua corrente e non funzionano né l’aria condizionata né il sistema antincendio. I processi ordinari e un’udienza per direttissima (in cui si saltano le fasi preliminari previste dal processo penale) in programma durante il giorno sono stati rinviati e al personale di turno è stato detto di lasciare la struttura. Non è chiaro quando sarà riaperta, anche perché non sono ancora note le cause dei problemi. Il tribunale si trova nella Cittadella della Giustizia, un’area con vari uffici giudiziari in piazzale Roma, nella zona ovest della città.