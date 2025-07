Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti comincerà a usare Grok, il software di intelligenza artificiale di Elon Musk

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti comincerà a usare Grok, il software di intelligenza artificiale di xAI, una delle società di Elon Musk. Lunedì l’azienda ha annunciato la firma di un contratto da 200 milioni di dollari, poi confermato dal dipartimento della Difesa, che riguarda il programma di xAI “Grok for Government”: prevede che Grok sia usato per progetti di sicurezza nazionale, applicazioni in ambito scientifico e sanitario. Il dipartimento della Difesa ha già firmato contratti simili anche con Google e Anthropic, un’altra società che sviluppa programmi di intelligenza artificiale.

Nelle ultime settimane Grok ha ricevuto molte attenzioni dopo che aveva pubblicato su X, il social network di Musk precedentemente noto come Twitter, diversi contenuti apertamente antisemiti e inneggianti ad Adolf Hitler e all’Olocausto, che poi erano stati cancellati. Erano stati generati lo stesso giorno in cui Grok aveva ricevuto un aggiornamento voluto da Musk per renderlo più politicamente scorretto ed estremo nei toni.

