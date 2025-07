Su quasi tutti i giornali l’apertura è dedicata alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump, che durante un incontro alla Casa Bianca con il segretario generale della NATO Rutte ha detto che fornirà all’Ucraina missili Patriot tramite la NATO e che se non si troverà un accordo per una tregua entro 50 giorni deciderà pesanti sanzioni per la Russia. Il Giornale e la Verità aprono invece sull’accusa di censura del ministro della Cultura Giuli al Corriere della Sera per non aver pubblicato una sua intervista che conteneva critiche a Galli della Loggia, Avvenire si occupa della decisione del tribunale di Milano di mettere in amministrazione giudiziaria l’azienda di abbigliamento Loro Piana per lo sfruttamento dei lavoratori, e Libero critica le iniziative dell’Unione Europea relative al cosiddetto “risiko bancario”.