Due persone sono state condannate per aver imbrattato la Scala dei Turchi nel 2022

Il tribunale di Agrigento ha condannato due uomini per aver danneggiato con della polvere rossa la Scala dei Turchi, una scogliera rocciosa bianchissima a Realmonte, in provincia di Agrigento, tra le più note e fotografate mete turistiche della Sicilia. Nel gennaio del 2022 Domenico Quaranta (51 anni) sparse sulla scogliera della polvere di ossido di ferro, un pigmento utilizzato per colorare gli intonaci e che rispetto alla vernice è più facile da pulire, mentre Francesco Geraci (47 anni) gli faceva da “palo”. Entrambi sono di Favara, in provincia di Agrigento.

Quaranta, già autore di un tentativo di attentato nella metropolitana di Milano, nel 2002, è stato condannato tre mesi e cinque giorni mentre Geraci, che non aveva precedenti penali, a quattro mesi e quindici giorni (a Quaranta è stata ridotta la pena perché una perizia psichiatrica gli ha riconosciuto un “vizio parziale di mente”).