Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la vittoria nel singolare maschile del torneo di tennis di Wimbledon di Jannik Sinner, che ha sconfitto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz diventando il primo italiano nella storia del torneo a vincerlo, e le reazioni dell’Unione Europea ai dazi al 30% annunciati dal presidente degli Stati Uniti Trump, orientate a proseguire la trattativa per cercare di ridurli entro la scadenza del primo agosto nonostante alcuni paesi premano per adottare contromisure più dure.