Una persona ha dato fuoco alla balena di Jacopo Allegrucci, l’opera d’arte esposta di fronte alla Triennale di Milano

Lunedì mattina presto, a Milano, una persona ha dato fuoco alla grande balena di cartapesta realizzata dall’artista Jacopo Allegrucci e collocata all’ingresso della Triennale. L’incendio è stato immediatamente spento: della balena, che era fatta di cartapesta colorata, è rimasta solo la struttura in ferro che le dava forma. È stato arrestato l’uomo sospettato di aver compiuto l’atto: un 33enne senza fissa dimora di origini egiziane, che ora è accusato di incendio doloso. L’uomo è stato segnalato agli agenti da alcuni passanti che lo hanno indicato come responsabile. Non si sa perché abbia dato fuoco all’opera, né se abbia agito insieme ad altre persone: sono in corso accertamenti.

La balena di Allegrucci faceva parte di una serie più ampia di opere chiamata “The fragility of the future” composta anche da un elefante, una giraffa e un ippopotamo, tutti realizzati in cartapesta: le quattro opere vengono alternate in esposizione di fronte all’ingresso della Triennale e rappresentano, secondo la presentazione della stessa Triennale, una riflessione sulle «fratture ambientali e sociali che minacciano l’equilibrio della Terra». La scelta di un materiale fragile come la cartapesta, e quindi la possibilità dell’opera di venire distrutta, rientra nel concetto che ha ispirato la serie.