Il padre del ragazzo morto scavando una buca in spiaggia a Montalto di Castro, nel Lazio, è indagato per omicidio colposo

Il padre del ragazzo di 17 anni morto giovedì mentre scavava una buca in una spiaggia di Montalto di Castro (in provincia di Viterbo) è indagato per omicidio colposo. La procura ha dovuto aprire un’indagine per richiedere l’autopsia, con quello che viene generalmente chiamato un atto dovuto. Non è detto quindi che il padre sarà poi effettivamente incriminato.

Il ragazzo stava scavando un tunnel sotto a una buca profonda circa un metro e mezzo, a poca distanza dal padre, quando la sabbia è crollata su di lui soffocandolo. Il padre ha detto di non essersi accorto di nulla e inizialmente si pensava che il ragazzo si fosse allontanato. Il suo corpo è stato trovato solo dopo diversi minuti di ricerche, grazie alla segnalazione dei fratelli minori che stavano scavando con lui prima di allontanarsi, e a quel punto i soccorsi ormai non hanno più potuto rianimarlo.

