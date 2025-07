È morto l’ex presidente nigeriano Muhammadu Buhari: aveva 82 anni

È morto l’ex presidente nigeriano Muhammadu Buhari, che governò il paese tra il 2015 e il 2023: aveva 82 anni. La notizia è stata data dal portavoce del presidente nigeriano Bola Tinubu, che ha detto che Buhari è morto dopo una «lunga malattia».

Buhari fu eletto la prima volta nel 2015, e poi di nuovo nel 2019. Aveva già guidato il paese in precedenza: nel 1983, quando era generale, fu a capo di un colpo di stato compiuto dai militari, e tenne il potere fino al 1985, approvando leggi repressive della libertà d’espressione e di stampa e imprigionando diversi oppositori politici. Fu a sua volta rimosso con un colpo di stato e poi imprigionato per tre anni.

Nel 2015 vinse infine le elezioni presentandosi con il Congresso progressista, di centro. Sia nel 2015 che nel 2019 Buhari fece leva sul suo passato da militare ed ex capo di stato per presentarsi come un leader decisionista in grado di cambiare le sorti del paese. Promise di rendere la Nigeria un paese più ricco e più sicuro, ma i risultati furono disastrosi. Durante la sua presidenza l’economia nigeriana andò molto male, e i conflitti interni aumentarono.

