La stragrande maggioranza delle prime pagine di oggi è dedicata ai dazi del 30 per cento minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’Europa. È la notizia principale anche sui quotidiani di destra più vicini alla maggioranza che sostiene il governo, come Libero e Il Giornale, che spesso invece scelgono di fare il titolo su argomenti meno trattati rispetto agli altri giornali (nell’occhiello Libero scrive «Europa suicida»). I quotidiani sportivi hanno molto in evidenza la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si giocherà oggi pomeriggio alle 17.