Al Gran Premio di Germania di MotoGP sono caduti otto piloti, e alla fine ha vinto Marc Márquez

Il pilota spagnolo della Ducati Marc Márquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP. Al traguardo sono arrivati solo dieci piloti: gli altri otto che erano con loro alla griglia di partenza sono caduti. Tra questi ci sono gli italiani Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi, che sono caduti entrambi quando si trovavano al secondo posto. Sarebbe comunque stato difficile per loro superare Márquez, che è arrivato primo con più di sei secondi di vantaggio dal secondo posto, conquistato da suo fratello Alex. Al terzo posto, invece, è arrivato l’italiano Francesco Bagnaia.

Era l’undicesima gara del Motomondiale e Marc Márquez, come era stato previsto a inizio stagione, sta dominando la classifica: ha vinto fin qui cinque gare e ha 344 punti nella classifica piloti, 83 in più di Alex Márquez, secondo, e 147 in più di Bagnaia, terzo.

Con questa vittoria, la 69esima in MotoGP, Márquez è anche diventato il secondo pilota con il maggior numero di Gran Premi vinti nella categoria principale del Motomondiale: il primo è Valentino Rossi, con 89 vittorie, mentre il terzo, che Márquez ha appena superato, è Giacomo Agostini, che è anche il pilota più titolato della storia del Motomondiale. Fino al 2001 la categoria principale, o “classe regina”, del Motomondiale era la classe 500; dall’anno successivo divenne la MotoGP.