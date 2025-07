Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola durante la festa di compleanno di una bambina, nelle Marche

Venerdì sera a Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche, un uomo è entrato in una casa dove si stava tenendo la festa di compleanno di una bambina di 5 anni e ha sparato diversi colpi di pistola: ha ucciso la nonna della bambina e ha ferito gravemente la madre, che è ricoverata. L’uomo, che si chiama Sandro Spingardi e ha 71 anni, era cognato della donna uccisa, Griselda Cassia Nunez, di 44 anni. Secondo le prime informazioni, prima di entrare in casa armato Spingardi si sarebbe lamentato del rumore. Alla festa c’erano altri cinque bambini: tutti sono stati portati via da un’altra donna che era presente quando sono cominciati gli spari. Spingardi si è poi chiuso nella casa, e si è consegnato alle forze dell’ordine poco dopo.