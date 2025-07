Sulla maggior parte dei giornali l’apertura è dedicata all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump della ripresa delle forniture militari all’Ucraina per il tramite della NATO e di un ulteriore dichiarazione prevista per lunedì indirizzata alla Russia, probabilmente sulle sanzioni economiche. Qualche giornale si occupa della trattativa fra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, il Manifesto apre sulla cerimonia con cui il partito curdo PKK ha iniziato il disarmo distruggendo pubblicamente le proprie armi, il Giornale e Libero titolano su una tassa sulle sigarette a cui starebbe lavorando la Commissione europea, il Fatto segue un’indagine su presunte tangenti in Sicilia, e i giornali sportivi commentano la qualificazione di Jannik Sinner alla finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon, nella quale giocherà domenica con Carlos Alcaraz.