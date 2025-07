Un incendio ha causato grossi ritardi sulla linea dei treni ad alta velocità tra Roma e Firenze

Da sabato pomeriggio ci sono forti disagi dovuti a un incendio sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Firenze, con ritardi che in alcuni casi arrivano a 120 minuti. L’incendio si è sviluppato in un terreno privato nella zona di Fidene, a nord di Roma e, spinto dal vento, ha poi raggiunto l’area vicino ai binari nei pressi della via Salaria.

La circolazione è stata interrotta per circa un’ora e mezza tra Roma Tiburtina e Settebagni, sia sulla linea ad alta velocità sia su quella ordinaria. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno contenuto l’incendio, il traffico è ripreso ma con forti rallentamenti. Sono in corso accertamenti per verificare possibili danni alle infrastrutture. Trenitalia ha pubblicato sul suo sito l’elenco dei treni che subiranno variazioni di percorso e ritardi.