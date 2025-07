Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma, nella quale i paesi partecipanti hanno confermato il sostegno all’Ucraina mentre la presidente del Consiglio Meloni ha annunciato aiuti economici per dieci miliardi di euro. Il Giornale e Libero titolano invece sulle contestazioni ricevute davanti alla loro sede per le posizioni assunte su Israele, il Manifesto apre sull’ennesima strage di civili nella Striscia di Gaza, e il Fatto segue la vicenda della liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri, con le accuse di responsabilità per il ministro della Giustizia Nordio.