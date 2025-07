In Slovacchia è stato annullato un festival in cui avrebbe dovuto esibirsi Kanye West, per le proteste contro le sue posizioni antisemite

In Slovacchia è stato annullato un festival musicale in cui avrebbe dovuto esibirsi il rapper statunitense Kanye West, dopo varie proteste contro la programmazione della sua esibizione e la circolazione di una petizione in cui si chiedeva di annullarla. West è da tempo molto contestato e impopolare per via di sue ripetute dichiarazioni antisemite, nostalgiche del nazismo, sessiste, razziste e complottiste, che da tempo lo hanno screditato e sono diventate molto più della sua musica il motivo per cui si parla di lui. Lo scorso maggio West aveva pubblicato un singolo ispirato allo slogan nazista “Heil Hitler”. Negli ultimi giorni, in protesta contro la sua imminente esibizione, si erano anche ritirati dal festival alcuni rapper locali, oltre una persona coinvolta nell’organizzazione. Gli organizzatori del festival ne hanno motivato la cancellazione parlando genericamente di «pressioni esterne e difficoltà logistiche».

