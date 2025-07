È stato liberato Maurizio Cocco, ingegnere italiano detenuto in Costa d’Avorio dal 2022 con varie accuse tra cui frode fiscale

Maurizio Cocco, ingegnere di Fiuggi detenuto dal 2022 in un carcere di Abidjan, in Costa d’Avorio, è stato liberato dopo che la famiglia ha pagato una cauzione da 150mila euro. Era stato arrestato il 4 maggio del 2022, inizialmente con l’accusa di frode fiscale e associazione per delinquere, reati per cui nel 2024 era stato condannato a due anni di carcere e al pagamento di una multa da 60mila euro. Nonostante avesse già scontato la pena durante il periodo della detenzione preventiva, era rimasto in prigione in quanto erano state avviate nuove indagini a suo carico, per riciclaggio e traffico internazionale di stupefacenti (questa seconda accusa era stata poi archiviata, mentre per la prima il giudice aveva stabilito una cauzione molto alta, poi ridotta). Cocco, che ha 62 anni, si è sempre dichiarato innocente.