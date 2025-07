Sono diverse le notizie in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’arrivo a Roma, dove oggi inizia la conferenza internazionale sulla ricostruzione in Ucraina, del presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella e papa Leone XIV, altri titolano sulle richieste di dimissioni da parte delle opposizioni per il ministro della Giustizia Nordio per la vicenda dell’arresto e della successiva liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri. Qualche giornale apre poi sul discorso di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, nel quale ha affrontato anche temi politici, altri ancora si occupano dello studio sull’ondata di calore che ha interessato diversi paesi europei secondo il quale il cambiamento climatico ha aumentato il numero di morti. I giornali sportivi si dividono fra le notizie di calciomercato e la vittoria a Wimbledon di Sinner, che raggiunge le semifinali del singolare maschile in cui incontrerà Djokovic.