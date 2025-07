Il Paris Saint-Germain ha battuto 4-0 il Real Madrid e giocherà con il Chelsea la finale del Mondiale per club

Mercoledì sera il Paris Saint-Germain ha battuto 4-0 il Real Madrid nella seconda semifinale del Mondiale per club, il torneo quadriennale della FIFA con 32 squadre partecipanti da tutto il mondo, in corso negli Stati Uniti. Nella finale, in programma domenica alle 21 (ora italiana) a New York, affronterà quindi il Chelsea.

Il Paris Saint-Germain, che ha vinto l’ultima Champions League, ha confermato di essere la squadra più brillante e in forma del momento, dominando la partita sin dall’inizio. Al nono minuto era già in vantaggio per 2-0, grazie ai gol di Fabián Ruiz e Ousmane Dembélé, bravi ad approfittare di due errori della difesa del Real Madrid. Al 24esimo ha segnato ancora Fabián Ruiz, centrocampista spagnolo che ha giocato anche nel Napoli, su assist di Achraf Hakimi. Nei minuti finali, poi, Gonçalo Ramos ha segnato il 4-0, dopo una pregevole azione di Bradley Barcola.

Nell’altra semifinale, giocata martedì sera, il Chelsea aveva vinto 2-0 contro i brasiliani del Fluminense, l’unica tra le squadre non europee ad aver raggiunto le semifinali. In questa stagione il Paris Saint-Germain, allenato da Luis Enrique, ha già vinto campionato francese, coppa di Francia e Champions League. Il Chelsea invece è allenato dall’italiano Enzo Maresca e ha vinto la Conference League, terza competizione europea per importanza.

– Leggi anche: Il Paris Saint-Germain è praticamente nato ieri