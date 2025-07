Si è dimessa l’amministratrice delegata di X, Linda Yaccarino

Mercoledì l’amministratrice delegata di X (l’ex Twitter) Linda Yaccarino ha annunciato le sue dimissioni, dopo aver ricoperto questo ruolo per due anni. Yaccarino non ha motivato la sua decisione. Le sue dimissioni sono state annunciate un giorno dopo che X aveva cancellato diversi post pubblicati dal suo software di intelligenza artificiale Grok perché apertamente antisemiti e inneggianti ad Adolf Hitler e all’Olocausto. Lo stesso giorno Grok aveva ricevuto un aggiornamento voluto da Elon Musk appositamente per renderlo più politicamente scorretto ed estremo nei toni. Non è però chiaro se questi due eventi siano collegati.

In precedenza Yaccarino aveva lavorato nell’ambito della pubblicità, ed era stata assunta come amministratrice delegata nel 2023 in un momento in cui moltissimi inserzionisti si erano ritirati da X perché spaventati dai cambiamenti attuati da Elon Musk, che dal 2022 possiede il social. In questi anni gli sforzi di Yaccarino per recuperare gli inserzionisti hanno prodotto dei risultati, ma le sue metodologie sono state anche criticate e oggetto di inchieste giornalistiche: lo scorso giugno il Wall Street Journal scrisse che X aveva minacciato di fare causa ad alcuni inserzionisti che non volevano acquistare spazi pubblicitari sulla piattaforma.