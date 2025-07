Per alcuni giornali di oggi l’apertura è dedicata alle parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha criticato il presidente russo Putin annunciando la ripresa dell’invio di aiuti militari all’Ucraina e confermato la scadenza del primo agosto per le trattative sui dazi; altri si occupano della decisione del governo che controlla la Libia orientale di dichiarare persona non grata la delegazione composta dal commissario europeo per la Migrazione e dai ministri dell’Interno di Italia, Grecia e Malta espellendola dal paese. Il Giornale e Libero titolano invece sul rinvio di un anno, al primo ottobre del 2026, del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.