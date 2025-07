Un rapporto della polizia sostiene che la velocità eccessiva e lo scoppio di uno pneumatico abbiano causato l’incidente di Diogo Jota

La Guardia Civil della città spagnola di Zamora ha concluso una prima perizia sull’incidente stradale in cui è morto il calciatore portoghese del Liverpool Diogo Jota, insieme a sua fratello André Silva. Secondo la polizia l’incidente sarebbe stato causato da una velocità eccessiva della Lamborghini Huracán guidata da Diogo Jota (superiore al limite di 120 km/h in vigore sulla strada su cui viaggiava) e dall’esplosione di uno pneumatico, cha avrebbe fatto sbandare l’auto facendola andare fuori strada. In particolare su quest’ultimo punto ci sono ancora indagini in corso per capire come sia avvenuta l’esplosione.