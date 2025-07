È stata aperta un’indagine per omicidio colposo per la morte di una persona nel crollo del soffitto di un ristorante a Terracina

La procura di Latina ha aperto un’indagine per omicidio colposo e lesioni gravissime a carico di ignoti dopo il crollo del soffitto del ristorante Essenza a Terracina, che lunedì sera aveva causato la morte di Mara Severin, una donna di 31 anni che lavorava come sommelier, e il ferimento di dieci persone tra personale e clienti. I vigili del fuoco stanno ancora eseguendo accertamenti tecnici sulla struttura per valutare cosa potrebbe aver causato il crollo.