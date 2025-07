Ci sono più di 170 persone disperse per le alluvioni in Texas

Il governatore del Texas Greg Abbott ha comunicato numeri più precisi sulle persone disperse a seguito delle disastrose alluvioni che hanno colpito lo stato nei giorni scorsi: sono più di 170, di cui almeno 161 in una sola contea, quella di Kerr, dove ci sono state le piogge più forti. Nella parte centro-meridionale della contea nella notte tra giovedì e venerdì, nel giro di sei ore, erano caduti tra i 12 e i 25 centimetri di pioggia e in certe zone tra giovedì e lunedì più di 50 centimetri: l’equivalente di mesi di pioggia. Abbott ha anche dato un aggiornamento sul numero di persone morte per le alluvioni, che ora sono 111 ma che potrebbero aumentare molto nelle prossime ore mentre continuano le operazioni di ricerca dei dispersi.

– Leggi anche: Perché le alluvioni in Texas sono state così devastanti