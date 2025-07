È crollato il soffitto di un ristorante di Terracina, in provincia di Latina: una persona è morta

Intorno alle 22:30 di lunedì sera è crollato il soffitto del ristorante “Essenza” di Terracina, in provincia di Latina. A causa del crollo è morta una donna che lavorava come sommelier, Mara Severin, 31 anni, e dieci persone tra personale e clienti sono rimaste ferite: tre sono ricoverate con prognosi riservata. Al momento non si conoscono le cause del crollo: la procura di Latina ha disposto il sequestro del locale per accertamenti.