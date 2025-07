I dazi decisi e poi rinviati lo scorso aprile dal presidente degli Stati Uniti Trump sono la notizia di apertura della maggior parte dei giornali: i titoli di oggi riguardano un nuovo rinvio al primo agosto per la loro entrata in vigore, prolungando così il periodo in cui i vari paesi potranno raggiungere accordi commerciali per evitarli, e le lettere inviate ad alcuni di loro per fare pressione sulle trattative commerciali. Il Sole 24 Ore titola invece sul calo della produzione automobilistica di Stellantis, Avvenire sui conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, mentre i giornali sportivi commentano la qualificazione di Jannik Sinner ai quarti di finale del singolare maschile del torneo di tennis di Wimbledon grazie al ritiro per infortunio del suo avversario.