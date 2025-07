In Egitto è stata arrestata per oltraggio alla morale Linda Martino, una danzatrice del ventre italiana, scrive Repubblica

La Repubblica ha scritto che la polizia egiziana ha arrestato Linda Martino, una donna con cittadinanza italiana che vive da tempo in Egitto ed è molto famosa nel paese e sui social come danzatrice del ventre. Il reato di cui è accusata è oltraggio alla morale, dovuto ai video dei balli che pubblica sui social. Da qualche anno la società e la politica egiziane sono molto influenzate dai valori religiosi conservatori, secondo cui la danza del ventre sarebbe immorale e indecente. Per questo diverse altre ballerine del ventre sono state arrestate con accuse simili a Martino, e come loro anche cantanti e attori. Inoltre sempre meno cittadine egiziane diventano danzatrici del ventre professioniste, settore in cui oggi lavorano principalmente donne straniere.

L’ambasciata italiana al Cairo si sta occupando del caso e ha chiesto chiarimenti al governo egiziano, per ora senza ottenere risposta.

