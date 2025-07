Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la trattativa commerciale fra Stati Uniti e Unione Europea per arrivare a un accordo sui dazi, le forti piogge sul Nord Italia che hanno causato la morte di una donna colpita da un albero crollato, i negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza mentre continuano gli attacchi israeliani sulla popolazione palestinese, l’annuncio di Elon Musk di voler fondare un nuovo partito negli Stati Uniti, e la liberazione di una persona migrante da un centro per il rimpatrio decisa dal tribunale di Sassari dopo la sentenza della Corte costituzionale sul tema.