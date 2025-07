Sono in corso due incendi a Fiumicino, vicino a Roma

A Fiumicino, vicino a Roma, si sono sviluppati due incendi: uno in un deposito di rifiuti gestito dalla società Paoletti Ecologia, che si occupa di raccolta e trasporto dei rifiuti, e uno sul tetto di un magazzino del cantiere della Liburna, dove si trova la riproduzione di un’antica nave da guerra romana, sempre in quella zona. Gli incendi, di cui non si conoscono le cause, sono ancora in corso: al momento sono sotto controllo e i Vigili del fuoco stanno cercando di mantenerli tali nonostante il vento, che oggi è forte. Per ora le fiamme non hanno coinvolto l’aeroporto di Fiumicino, che è lì vicino, e non ci sono variazioni nel traffico dei voli.