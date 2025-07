Elisabetta Belloni si dimetterà da consigliera diplomatica di Ursula von der Leyen

Elisabetta Belloni ha comunicato alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che a settembre lascerà l’incarico di sua consigliera diplomatica. Belloni aveva assunto l’incarico lo scorso gennaio, alcune settimane dopo aver lasciato quello di direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), i servizi segreti italiani. Belloni ha una lunga carriera diplomatica e in passato aveva avuto molti incarichi importanti al ministero degli Esteri. Secondo quanto scritto da Repubblica, il giornale che ha dato per primo la notizia, Belloni avrebbe motivato la sua decisione a von der Leyen parlando di motivi personali.