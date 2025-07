È morto l’attore australiano Julian McMahon, noto per le serie tv “Streghe” e “Nip/Tuck”

Il 2 luglio in Florida è morto l’attore australiano Julian McMahon, noto anche in Italia per le serie tv Streghe e Nip/Tuck, dove interpretava il chirurgo plastico Christian Troy, e più di recente per FBI: Most Wanted. McMahon aveva 56 anni ed era malato di cancro. Era figlio di Billy McMahon, primo ministro dell’Australia tra il 1971 e il 1972, e oltre che in tv aveva lavorato anche nel cinema: tra gli altri aveva recitato nei Fantastici 4 del 2005, nel ruolo del cattivo Dottor Destino. Il suo ultimo film è stato The Surfer, scritto e interpretato da Nicolas Cage.